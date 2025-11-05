Рейтинг урядової коаліції Естонії встановив черговий антирекорд

Сумарна підтримка урядової коаліції Естонії, яку наразі утворюють Партія реформ і Eesti 200, знову опустилася до рекордно низького рівня.

Про це свідчать дані соціологічної служби Norstat, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Упевненим лідером політичних вподобань виборців продовжує залишатися консервативна партія Isamaa, підтримку якій висловлюють 29% виборців.

На другому місці перебуває Центристська партія з рейтингом 21,7%, а на третьому – правопопулістська EKRE, яку підтримують 16,4% виборців.

Підтримка Isamaa і центристів за тиждень зросла на 0,5 і 0,3 відсоткового пункту, відповідно, а у EKRE знизилася на 0,9 відсоткового пункту.

За останні два тижні рейтинг Isamaa зріс на 1,5, а Центристської партії – на 2,1 відсоткового пункту, а в EKRE знизився на 2,1 відсоткового пункту.

За трійкою лідерів йде Соціал-демократична партія з рейтингом 12,5%. П'яте місце посідає Партія реформ, яка очолює уряд (10,6%), шосте – партія "Праві", яка не представлена в парламенті (5,7%), а сьоме – Eesti 200, яка входить у коаліцію з реформістами, чия підтримка залишається на рівні 2,1%. За тиждень підтримка Партії реформ знизилася на 0,4 процентного пункту, оновивши негативний рекорд для реформістів.

Сумарний рейтинг партій правлячої коаліції (Партія реформ і Eesti 200) становить 12,7%, що є рекордно низьким рівнем в історії опитувань Norstat. За опозиційні партії готові проголосувати 79,6% респондентів.

Поточна популярність політичних сил різко контрастує з розподілом місць у нинішньому складі Рійгікогу, де Партія реформ і Eesti 200 контролюють 52 зі 101 мандата, а чотири опозиційні партії – 49.

Дані ґрунтуються на агрегованих результатах опитувань близько 4000 громадян Естонії з виборчим правом, проведених у період з 6 жовтня по 2 листопада.

Навесні 2025 року "реформісти" та Eesti 200 припинили співпрацю з соціал-демократами. Внаслідок цього в уряді змінились п'ять міністрів, але ключові для України посади обіймають ті самі люди.

Три партії були коаліційними партнерами майже два роки – після того, як домовились про уряд за підсумками виборів 2023 року. Прем’єркою перший час була лідерка реформістів Кая Каллас – до її висування на топпосаду у Єврокомісії, після чого керівництво партією та урядом перейшло до Крістена Міхала.

Наступні парламентські вибори в Естонії мають відбутися на початку 2027 року.