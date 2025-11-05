Рейтинг правительственной коалиции Эстонии установил очередной антирекорд

Суммарная поддержка правительственной коалиции Эстонии, которую сейчас образуют Партия реформ и Eesti 200, снова опустилась до рекордно низкого уровня.

Об этом свидетельствуют данные социологической службы Norstat, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Уверенным лидером политических предпочтений избирателей продолжает оставаться консервативная партия Isamaa, поддержку которой выражают 29% избирателей.

На втором месте находится Центристская партия с рейтингом 21,7%, а на третьем – правопопулистская EKRE, которую поддерживают 16,4% избирателей.

Поддержка Isamaa и центристов за неделю выросла на 0,5 и 0,3 процентного пункта, соответственно, а у EKRE снизилась на 0,9 процентного пункта.

За последние две недели рейтинг Isamaa вырос на 1,5, а Центристской партии – на 2,1 процентного пункта, а у EKRE снизился на 2,1 процентного пункта.

За тройкой лидеров идет Социал-демократическая партия с рейтингом 12,5%. Пятое место занимает Партия реформ, которая возглавляет правительство (10,6%), шестое – партия "Правые", которая не представлена в парламенте (5,7%), а седьмое – Eesti 200, которая входит в коалицию с реформистами, чья поддержка остается на уровне 2,1%. За неделю поддержка Партии реформ снизилась на 0,4 процентного пункта, обновив отрицательный рекорд для реформистов.

Суммарный рейтинг партий правящей коалиции (Партия реформ и Eesti 200) составляет 12,7%, что является рекордно низким уровнем в истории опросов Norstat. За оппозиционные партии готовы проголосовать 79,6% респондентов.

Текущая популярность политических сил резко контрастирует с распределением мест в нынешнем составе Рийгикогу, где Партия реформ и Eesti 200 контролируют 52 из 101 мандата, а четыре оппозиционные партии – 49.

Данные основываются на агрегированных результатах опросов около 4000 граждан Эстонии с избирательным правом, проведенных в период с 6 октября по 2 ноября.

Весной 2025 года "реформисты" и Eesti 200 прекратили сотрудничество с социал-демократами. В результате в правительстве сменились пять министров, но ключевые для Украины должности занимают те же люди.

Три партии были коалиционными партнерами почти два года – после того, как договорились о правительстве по итогам выборов 2023 года. Премьером первое время была лидер реформистов Кая Каллас – до ее выдвижения на топ-должность в Еврокомиссии, после чего руководство партией и правительством перешло к Кристена Михала.

Следующие парламентские выборы в Эстонии должны состояться в начале 2027 года.