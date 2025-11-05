В Естонії затримали прокремлівського пропагандиста

У вівторок, 4 листопада, Департамент поліції безпеки Естонії (КаПо) затримав прокремлівського блогера Олега Бесєдіна за підозрою у ненасильницькій діяльності, спрямованій проти Естонської Республіки, і в порушенні міжнародних санкцій.

Про це повідомила Державна прокуратура Естонії, передає "Європейська правда" з посиланням на Postimeees.

Згідно з підозрою, щонайменше з 2022 року Олег Бесєдін у співпраці з особами, які діють в інтересах російських спецслужб, брав участь в інформаційному впливі Росії.

"На загрози безпеці, пов'язані з діяльністю Бесєдіна, ми вказували і раніше в наших щорічниках і публічних виступах. На сьогодні є підстави підозрювати Бесєдіна в державному злочині", – зазначив заступник генерального директора Департаменту поліції безпеки Тааві Нарітс.

"За допомогою інформаційного впливу Кремля, в якому, згідно з підозрою, брав участь Бесєдін, робилися спроби створити для Росії можливості втручатися у внутрішні справи Естонської Республіки", – додав він.

Серед іншого Олега Бесєдіна підозрюють у неодноразовому поширенні контенту російських медіаканалів, які підпадають під санкції. Це розглядається як порушення санкцій Європейського союзу.

"В Естонії як державний злочин карається і ненасильницька діяльність, спрямована проти Естонської Республіки, що завдає шкоди нашій незалежності, суверенітету або територіальній цілісності. Відповідно карається й активна, цілеспрямована участь у російській діяльності з впливу. Згідно з підозрою, дії Олега Бесєдіна вийшли за рамки дискусії, захищеної Конституцією, і перетворилися на цілеспрямовану діяльність в інтересах ворожої Естонії держави", – заявив провідний державний прокурор Тааві Перн.

Одним із перших про затримання відомого блогера-пропагандиста, адміністратора групи "Талліннці" Олега Бесєдіна ввечері 4 листопада повідомив колишній член правління прокремлівської партії Koos Олег Іванов.

У своєму відеозверненні, опублікованому на особистій сторінці у Facebook, Іванов, який утік у Росію 2024 року, сказав, що в нього є вкрай неприємні новини: "Новини такі: сьогодні об 11 ранку в студію до Олега Бесєдіна – мого соратника по Youtube-каналу, мого товариша, вломилися капошники".

Іванов сказав, що співробітників Департаменту поліції безпеки було двадцять осіб. "Цілий день проводили обшук, нібито щось знайшли", – сказав Іванов.

За його словами о сьомій вечора Бесєдіна відвезли. "Нам невідома доля Олега на даний момент часу", – сказав колишній співзасновник Koos. Учора ж російськомовну Facebook-групу "Талліннці", яку адмініструє Бєсєдін, було заблоковано. Його YouTube-канал більше не видається в пошуку.

Олег Іванов поскаржився, що це були останні в Естонії канали, які надавали можливість для мовлення людям із будь-якими поглядами, включно з тими, думку яких вони – Бесєдін та Іванов – не поділяли. Насправді ті, хто слідкував за діяльністю Бесєдіна та Іванова, зазначають, що жодних думок, які відрізняються від їхньої позиції, на каналах не було.

Сам Олег Іванов зараз перебуває в міжнародному розшуку. Естонія оголосила його в розшук зовсім не через його відверто прокремлівську діяльність, а через підозру в шахрайстві з криптовалютами.

Нагадаємо, два роки тому Поліція безпеки Естонії затримала члена прокремлівської партії Koos Аллана Хантсома за підозрою в розвідувальній діяльності проти країни.