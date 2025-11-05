В Эстонии задержали прокремлевского пропагандиста

Во вторник, 4 ноября, Департамент полиции безопасности Эстонии (КаПо) задержал прокремлевского блогера Олега Беседина по подозрению в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, и в нарушении международных санкций.

Об этом сообщила Государственная прокуратура Эстонии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Postimeees.

Согласно подозрению, по меньшей мере с 2022 года Олег Беседин в сотрудничестве с лицами, действующими в интересах российских спецслужб, участвовал в информационном воздействии России.

"На угрозы безопасности, связанные с деятельностью Беседина, мы указывали и ранее в наших ежегодниках и публичных выступлениях. На сегодня есть основания подозревать Беседина в государственном преступлении", – отметил заместитель генерального директора Департамента полиции безопасности Таави Наритс.

"С помощью информационного воздействия Кремля, в котором, согласно подозрению, участвовал Беседин, предпринимались попытки создать для России возможности вмешиваться во внутренние дела Эстонской Республики", – добавил он.

Среди прочего Олега Беседина подозревают в неоднократном распространении контента российских медиаканалов, которые подпадают под санкции. Это рассматривается как нарушение санкций Европейского Союза.

"В Эстонии как государственное преступление наказывается и ненасильственная деятельность, направленная против Эстонской Республики, наносящая ущерб нашей независимости, суверенитету или территориальной целостности. Соответственно наказывается и активное, целенаправленное участие в российской деятельности по влиянию. Согласно подозрению, действия Олега Беседина вышли за рамки дискуссии, защищенной конституцией, и превратились в целенаправленную деятельность в интересах враждебного Эстонии государства", – заявил ведущий государственный прокурор Таави Перн.

Одним из первых о задержании известного блогера-пропагандиста, администратора группы "Таллиннцы" Олега Беседина вечером 4 ноября сообщил бывший член правления прокремлевской партии Koos Олег Иванов.

В своем видеообращении, опубликованном на личной странице в Facebook, сбежавший в Россию в 2024 году Иванов сказал, что у него есть "крайне неприятные новости": "Новости такие: сегодня в 11 утра в студию к Олегу Беседину – моему соратнику по Youtube-каналу, моему товарищу – вломились капошники".

Иванов сказал, что сотрудников Департамента полиции безопасности было двадцать человек. "Целый день проводили обыск, якобы что-то нашли", – сказал Иванов.

По его словам в семь часов вечера Беседина увезли. "Нам неизвестна судьба Олега на данный момент времени", – сказал бывший соучредитель Koos. Вчера же русскоязычная Facebook-группа "Таллиннцы", которую администрирует Беседин, была заблокирована. Его YouTube-канал больше не выдается в поиске.

Олег Иванов пожаловался, что это были последние в Эстонии каналы, которые предоставляли возможность для вещания людям с любыми взглядами, включая те, мнение которых они – Беседин и Иванов – не разделяли. На самом деле те, кто следил за деятельностью Беседина и Иванова, отмечают, что никаких мнений, отличающихся от их позиции, на каналах не было.

Сам Олег Иванов сейчас находится в международном розыске. Эстония объявила его в розыск вовсе не из-за его откровенно прокремлевской деятельности, а из-за подозрения в мошенничестве с криптовалютами.

Напомним, два года назад Полиция безопасности Эстонии задержала члена прокремлевской партии Koos Аллана Хантсома по подозрению в разведывательной деятельности против страны.