В Естонії затримали члена прокремлівської партії

Поліція безпеки Естонії напередодні затримала члена прокремлівської партії Koos Аллана Хантсома за підозрою в розвідувальній діяльності проти країни.

Інформацію про це порталу ERR підтвердила Державна прокуратура, повідомляє "Європейська правда".

"7 грудня співробітники Поліції безпеки затримали 46-річного громадянина Естонії, якому були пред'явлені підозри в розвідувальній діяльності проти Естонської Республіки та підтримці таких дій. Це попередня підозра, яка може змінитися під час розслідування", – повідомила глава пресслужби Держпрокуратури Кайрі Кюнгас.

За її словами, наразі чоловіка затримано як підозрюваного, а слідчі проводять початкові процесуальні дії.

Аллан Хантсом є одним з організаторів ходи "Безсмертний полк". У травні 2023 року поповнив лави прокремлівської партії Koos.

Нагадаємо, у листопаді в Естонії розпочався судовий процес над Айво Петерсоном, представником руху Koos, відомого своїми проросійськими поглядами.

У травні лідер партії Koos Олег Іванов втік разом із дружиною в Росію.