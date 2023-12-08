В Естонії затримали члена прокремлівської партії
Поліція безпеки Естонії напередодні затримала члена прокремлівської партії Koos Аллана Хантсома за підозрою в розвідувальній діяльності проти країни.
Інформацію про це порталу ERR підтвердила Державна прокуратура, повідомляє "Європейська правда".
"7 грудня співробітники Поліції безпеки затримали 46-річного громадянина Естонії, якому були пред'явлені підозри в розвідувальній діяльності проти Естонської Республіки та підтримці таких дій. Це попередня підозра, яка може змінитися під час розслідування", – повідомила глава пресслужби Держпрокуратури Кайрі Кюнгас.
За її словами, наразі чоловіка затримано як підозрюваного, а слідчі проводять початкові процесуальні дії.
Аллан Хантсом є одним з організаторів ходи "Безсмертний полк". У травні 2023 року поповнив лави прокремлівської партії Koos.
Нагадаємо, у листопаді в Естонії розпочався судовий процес над Айво Петерсоном, представником руху Koos, відомого своїми проросійськими поглядами.
У травні лідер партії Koos Олег Іванов втік разом із дружиною в Росію.