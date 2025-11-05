МВС Німеччини заборонило ісламістську організацію Muslim Interaktiv

Міністерство внутрішніх справ Німеччини вирішило заборонити ісламістську групу Muslim Interaktiv, яка торік провела в Гамбурзі демонстрацію на підтримку теократії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У квітні минулого року понад 1000 чоловіків вийшли на гамбурзьку площу, вимагаючи теократії. "Халіфат – це рішення", – було написано на їхніх плакатах. Ці фотографії викликали обурення по всій Німеччині.

Після цього швидко з'явилися заклики вжити заходів проти Muslim Interaktiv, ісламістського угрупування, що стояло за демонстрацією.

Приблизно через півтора року федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заборонив угруповання. Обґрунтуванням стало те, що об'єднання було спрямоване проти конституційного ладу та ідеї міжнародного порозуміння.

З раннього ранку поліція Гамбурга проводить обшуки в кількох будинках і квартирах і вилучає майно групи. У Берліні та Гессені також проходять обшуки в будинках активістів двох ісламістських об'єднань, пов'язаних з Muslim Interaktiv. Зараз вони перебувають під слідством.

За даними влади, Muslim Interaktiv була активною з березня 2020 року, діючи переважно в Гамбурзі та в інтернеті. Ісламісти орієнтувалися на молодь через соціальні мережі: на їхні канали в Instagram, TikTok і YouTube підписані тисячі користувачів. У відеороликах група нарікала на утиски мусульман з боку Заходу, стверджуючи, що їм не дозволяють належним чином сповідувати свою віру навіть у Німеччині.

Федеральне відомство з охорони конституції (внутрішня розвідувальна служба Німеччини) ідеологічно класифікує Muslim Interaktiv як приналежний до всесвітньо відомої організації "Хізб ут-Тахрір" ("Партія ісламського визволення"). Федеральне міністерство внутрішніх справ заборонило будь-яку діяльність "Хізб ут-Тахрір" у Німеччині ще у 2003 році.

Нагадаємо, у Німеччині помітно зросла кількість антисемітських проявів після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль.

1 жовтня федеральна прокуратура Німеччини оголосила про затримання трьох підозрюваних членів ісламістської терористичної організації ХАМАС, які готували напади на єврейські будівлі.