МВД Германии запретило исламистскую организацию Muslim Interaktiv

Министерство внутренних дел Германии решило запретить исламистскую группу Muslim Interaktiv, которая в прошлом году провела в Гамбурге демонстрацию в поддержку теократии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В апреле прошлого года более 1000 мужчин вышли на гамбургскую площадь, требуя теократии. "Халифат – это решение", – было написано на их плакатах. Эти фотографии вызвали возмущение по всей Германии.

После этого быстро появились призывы принять меры против Muslim Interaktiv, исламистской группировки, стоявшей за демонстрацией.

Примерно через полтора года федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт запретил группировку. Обоснованием стало то, что объединение было направлено против конституционного строя и идеи международного взаимопонимания.

С раннего утра полиция Гамбурга проводит обыски в нескольких домах и квартирах и изымает имущество группы. В Берлине и Гессене также проходят обыски в домах активистов двух исламистских объединений, связанных с Muslim Interaktiv. Сейчас они находятся под следствием.

По данным властей, Muslim Interaktiv была активной с марта 2020 года, действуя преимущественно в Гамбурге и в интернете. Исламисты ориентировались на молодежь через социальные сети: на их каналы в Instagram, TikTok и YouTube подписаны тысячи пользователей. В видеороликах группа сетовала на притеснения мусульман со стороны Запада, утверждая, что им не позволяют должным образом исповедовать свою веру даже в Германии.

Федеральное ведомство по охране конституции (внутренняя разведывательная служба Германии) идеологически классифицирует Muslim Interaktiv как принадлежащий к всемирно известной организации "Хизб ут-Тахрир" ("Партия исламского освобождения"). Федеральное министерство внутренних дел запретило любую деятельность "Хизб ут-Тахрир" в Германии еще в 2003 году.

Напомним, в Германии заметно возросло количество антисемитских проявлений после террористического нападения ХАМАС на Израиль.

1 октября федеральная прокуратура Германии объявила о задержании трех подозреваемых членов исламистской террористической организации ХАМАС, которые готовили нападения на еврейские здания.