У Німеччині фіксують "депресивну норму" масових антисемітських проявів

У Німеччині помітно зросла кількість антисемітських проявів після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє Федеральна асоціація дослідницьких та інформаційних центрів з питань антисемітизму (RIAS), передає Tagesschau, пише "Європейська правда".

Доповідь свідчить, що з 7 жовтня 2023 року до кінця 2024 року зафіксовано 2225 зібрань із антисемітським змістом, тоді як за період з 1 січня 2020 року до 6 жовтня 2023 року їх було лише 1636.

Найчастіше антисемітизм був пов’язаний з Ізраїлем, що склало 89% випадків.

У RIAS зазначили, що на масових заходах звучали заклики до знищення Ізраїлю, пропагувалося насильство проти євреїв, підтримувався Хамас та релятивізувався Голокост.

Виконавчий директор асоціації Бенджамін Штайніц зазначив, що після двох років після 7 жовтня така риторика стає "депресивною нормою".

Доповідь також вказує на наявність мережі між різними політичними таборами, які іноді діють спільно.

Після 7 жовтня в 32 німецьких містах відбулися антисемітські інциденти, спрямовані проти єврейських громад: погрози, листи, телефонні дзвінки, графіті та особисті образи.

У RIAS наголосили, що висловлювати занепокоєння гуманітарною ситуацією в секторі Газа легітимно, але це не виправдовує антисемітизм.

Минулого місяця канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про рішучість боротися з антисемітизмом у країні.

Нещодавно Мерц закликав ХАМАС пристати на оголошений президентом США Дональдом Трампом план завершення бойових дій у секторі Гази.

1 жовтня федеральна прокуратура Німеччини оголосила про затримання трьох підозрюваних членів ісламістської терористичної організації ХАМАС, які готували напади на єврейські будівлі.