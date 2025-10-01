У Німеччині затримали імовірних членів ХАМАС, які планували напади проти євреїв

Федеральна прокуратура Німеччини оголосила про затримання трьох підозрюваних членів ісламістської терористичної організації ХАМАС, які готували напади на єврейські будівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Підозрювані у членстві в ХАМАС – 36-річний німець ліванського походження, 43-річний уродженець Лівану і 44-річний німець з Сирії – були затримані в середу в Берліні.

За версією слідства, підозрювані нібито отримали завдання від ХАМАС закуповувати зброю і патрони в Німеччині, аби організувати напади на єврейські та ізраїльські установи.

За інформацією Spiegel, затримання відбулось у момент передання зброї, серед якої були пістолет Glock, автомат АК-47 і кілька сотень набоїв. Наразі арсенал вивчають експерти-криміналісти.

Одночасно правоохоронці здійснили обшуки в Лейпцигу і Оберхаузені, що в землі Північний Рейн-Вестфалія.

Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує затриманих у членстві в іноземній терористичній організації та підготовці серйозних актів насильства, що загрожують державі.

Тепер Федеральний верховний суд має вирішити, чи видавати ордери на їхній арешт.

Минулого місяця канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про рішучість боротися з антисемітизмом у країні.

Нещодавно Мерц закликав ХАМАС пристати на оголошений президентом США Дональдом Трампом план завершення бойових дій у секторі Гази.