У Литві кажуть, що НАТО оцінив їхній прогрес у виконанні вимог оборонного планування

Група експертів НАТО позитивно оцінила прогрес Литви у виконанні вимог оборонного планування Альянсу.

Про це йдеться в заяві литовського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

Команда експертів НАТО відвідала литовське Міністерство оборони, де оцінили прогрес Литви у виконанні вимог Альянсу щодо оборонного планування та обговорили напрямки подальшого розвитку потенціалу.

За словами директора з питань оборонної політики Вайдотаса Урбеліса, Литва послідовно зміцнює свої військові можливості та цивільну готовність не тільки для виконання зобов'язань перед НАТО, але й для забезпечення національної безпеки в довгостроковій перспективі.

"Литва віддана справі захисту всієї території Альянсу з першого сантиметра. Ми прагнемо до створення потенціалу, який посилює нашу країну, але також сумісний зі структурою Альянсу, як і рішення, засновані на оперативній необхідності та економічно ефективні з точки зору ресурсів", – сказав Урбеліс.

Експерти НАТО також підкреслили, що діяльність Литви свідчить про послідовне виконання зобов'язань і сильну політичну волю, а національні зусилля є важливим внеском у забезпечення колективної оборони на східному фланзі.

Повідомляли, що згідно з проєктом державного бюджету Литви на наступний рік, на оборону планується виділити 5,38% ВВП – приблизно 4,79 млрд євро.

А напередодні у Радвілішкському районі почалось будівництво заводу Rheinmetall з виробництва боєприпасів калібру 155 мм.