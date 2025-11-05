В Литве говорят, что в НАТО оценили их прогресс в выполнении норм оборонного планирования

Группа экспертов НАТО положительно оценила прогресс Литвы в выполнении требований оборонного планирования Альянса.

Об этом говорится в заявлении литовского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

Команда экспертов НАТО посетила литовское Министерство обороны, где оценили прогресс Литвы в выполнении требований Альянса по оборонному планированию и обсудили направления дальнейшего развития потенциала.

По словам директора по вопросам оборонной политики Вайдотаса Урбелиса, Литва последовательно укрепляет свои военные возможности и гражданскую готовность не только для выполнения обязательств перед НАТО, но и для обеспечения национальной безопасности в долгосрочной перспективе.

"Литва предана делу защиты всей территории Альянса с первого сантиметра. Мы стремимся к созданию потенциала, который усиливает нашу страну, но также совместим со структурой Альянса, как и решения, основанные на оперативной необходимости и экономически эффективные с точки зрения ресурсов", – сказал Урбелис.

Эксперты НАТО также подчеркнули, что деятельность Литвы свидетельствует о последовательном выполнении обязательств и сильной политической воле, а национальные усилия являются важным вкладом в обеспечение коллективной обороны на восточном фланге.

Сообщалось, что согласно проекту государственного бюджета Литвы на следующий год, на оборону планируется выделить 5,38% ВВП – примерно 4,79 млрд евро.

А накануне в Радвилишкском районе началось строительство завода Rheinmetall по производству боеприпасов калибра 155 мм.