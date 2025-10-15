Литва у 2026 році витратить на оборону майже 5,4% ВВП

Литва наступного року планує витратити на оборонні потреби 5,38% ВВП.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це заявила прем’єрка Інга Ругінене.

Прем’єрка зазначила, що у бюджеті на 2026 рік закладають 4,79 млрд євро на оборону, що становить 5,38% ВВП країни.

"Це рекордна сума. Як на мене, ми за один рік робимо досить великий ривок – але геополітична ситуація зобов’язує нас для цього. Ми сприймаємо це дуже серйозно і докладаємо максимум зусиль, щоб наші люди почувалися у безпеці", – зазначила Інга Ругінене.

Вона не дала конкретної відповіді на запитання, чи йдеться про витрати суто на оборону, чи включені також видатки подвійного призначення, але уточнила, що такі витрати як розбудова полігонів і подібної інфраструктури включені туди.

Литва стала однією з країн, які найбільше з членів НАТО витрачають на свої оборонні потреби і першими перевищили поріг 5%, як того хотів від союзників президент США Дональд Трамп.

Також повідомляли, що Естонія і Литва спільно закуплять польові шпиталі.

Крім того, в уряді Литви оголосили, що виділять 30 млн доларів на закупівлю зброї у США для України.