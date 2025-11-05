Спікер Сейму Литви закликав відкрити кордон з Білоруссю, але є умова

Спікер литовського Сейму Юозас Олекас вважає, що як тільки проблема з контрабандними повітряними кулями з Білорусі буде вирішена, кордон з Білоруссю слід відкрити.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Олекаса наводить LRT.

Спікер Сейму зазначив, що закриття кордону дає ефект у боротьбі з тими, хто запускає повітряні кулі з контрабандою, проте заважає людям жити нормальним життям.

"Закриття кордону хоч і обмежує тих, хто запускає ці кулі, але заважає нашому нормальному життю. Ми хотіли б, щоб цей кордон був відкритий, щоб наші люди могли (подорожувати. – Ред.), щоб наші перевізники могли дістатися до цих пунктів… тому що через нього проходять вантажі з усієї Центральної Азії", – сказав Олекас.

За його словами, незалежно від реакції білоруського режиму, у Литві хочуть, "щоб життя тривало, і кордони колись знову були відкриті".

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Литовські аеропорти (LTOU) та державний оператор аеропортів країни хочуть вжити юридичних заходів щодо збитків, спричинених повітряними кулями.