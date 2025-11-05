Спикер Сейма Литвы призвал открыть границу с Беларусью, но есть условие

Спикер литовского Сейма Юозас Олекас считает, что как только проблема с контрабандными воздушными шарами из Беларуси будет решена, границу с Беларусью следует открыть.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Олекаса приводит LRT.

Спикер Сейма отметил, что закрытие границы дает эффект в борьбе с теми, кто запускает воздушные шары с контрабандой, однако мешает людям жить нормальной жизнью.

"Закрытие границы хоть и ограничивает тех, кто запускает эти шары, но мешает нашей нормальной жизни. Мы хотели бы, чтобы эта граница была открыта, чтобы наши люди могли (путешествовать. – Ред.), чтобы наши перевозчики могли добраться до этих пунктов... потому что через нее проходят грузы со всей Центральной Азии", – сказал Олекас.

По его словам, независимо от реакции белорусского режима, в Литве хотят, "чтобы жизнь продолжалась, и границы когда-то снова были открыты".

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, которые проезжают транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, которые возвращаются в Литву из соседней страны.

Литовские аэропорты (LTOU) и государственный оператор аэропортов страны хотят принять юридические меры в отношении убытков, вызванных воздушными шарами.