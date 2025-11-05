В МВС Литви розповіли подробиці про інцидент, який порушив роботу аеропорту Вільнюса

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що дрон, через який довелось призупиняти роботу аеропорту Вільнюса, так і не був знайдений.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського міністра наводить LRT.

Кондратович розповів, що на радарах була помічена мітка рухомого об'єкта, через що були підняті сили повітряної поліції, проте інформація не підтвердилася.

"Була позначка на радарі, що щось може рухатися, підняли винищувачі, все перевірили – нічого не знайшли. Це була, як кажуть, „перешкода на радарі", нічого не підтвердилося", – сказав міністр.

За його словами, після ретельних перевірок роботу Вільнюського аеропорту відновили.

"Нічого знайдено не було, небо перевірили, сили повітряної поліції відпрацювали. Все в порядку, робота аеропорту відновлена", – додав він.

Нагадаємо, вранці в середу, з 9:50 до 10:18, Вільнюський аеропорт був тимчасово закритий. За попередніми даними, як повідомляли "Литовські аеропорти" (LTOU), причиною став зафіксований дрон на території аеропорту.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Литовські аеропорти (LTOU) та державний оператор аеропортів країни хочуть вжити юридичних заходів щодо збитків, спричинених повітряними кулями.