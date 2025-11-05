В МВД Литвы рассказали подробности об инциденте, нарушившем работу аэропорта Вильнюса

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что дрон, из-за которого пришлось приостанавливать работу аэропорта Вильнюса, так и не был найден.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского министра приводит LRT.

Кондратович рассказал, что на радарах была замечена метка движущегося объекта, из-за чего были подняты силы воздушной полиции, однако информация не подтвердилась.

"Была отметка на радаре, что что-то может двигаться, подняли истребители, все проверили – ничего не нашли. Это была, как говорят, "помеха на радаре", ничего не подтвердилось", – сказал министр.

По его словам, после тщательных проверок работу Вильнюсского аэропорта восстановили.

"Ничего найдено не было, небо проверили, силы воздушной полиции отработали. Все в порядке, работа аэропорта восстановлена", – добавил он.

Напомним, утром в среду, с 9:50 до 10:18, Вильнюсский аэропорт был временно закрыт. По предварительным данным, как сообщали "Литовские аэропорты" (LTOU), причиной стал зафиксированный дрон на территории аэропорта.

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, которые проезжают транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, которые возвращаются в Литву из соседней страны.

Литовские аэропорты (LTOU) и государственный оператор аэропортов страны хотят принять юридические меры в отношении убытков, вызванных воздушными шарами.