Премьер Молдовы признался, что на госдолжности будет зарабатывать гораздо меньше, чем привык

Новоназначенный премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну, который до этого десятилетиями занимался бизнесом, признался, что на государственной должности будет иметь гораздо более скромные заработки.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Мунтяну будет получать как премьер-министр около 20 тысяч леев, что соответствует 1000 евро. К этой сумме добавляются выплаты на командировки. У предыдущего премьера за год они составляли более 162 тысяч леев, тогда как годовая заработная плата – 243 тысячи леев.

На вопрос журналистов по этому поводу Александру Мунтяну сказал, что его устраивает заработная плата, но признался, что этого будет не хватать на его привычный стиль жизни.

"Все хорошо, я "выживу". Нужно будет обсуждать это с женой, но, думаю, придется использовать наши сбережения", – отметил Мунтяну.

Идентичную заработную плату получал и предыдущий премьер Дорин Речан. В то же время некоторые министры получали гораздо больше. Так, вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян получал около 51 тысячи леев, как и министр юстиции Вероника Михайлов-Морару, а министр образования получал около 44 тысячи леев.

Напомним, Мунтяну до назначения премьер-министром последние 20 лет жил в Украине и занимался бизнесом.

Австрийское правительство летом 2025 года договорилось о "замораживании" зарплат высших должностных лиц страны.

В Грузии с 2025 года заработные платы депутатов удвоились, премьера – утроились.