Туреччина підтвердила прагнення долучитись до схеми оборонного кредитування ЄС

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту до Фінляндії у вівторок повторив прагнення Анкари приєднатись до SAFE – механізму ЄС із кредитування оборонних проєктів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NTV.

Після зустрічі з главою фінського МЗС Еліною Валтонен Фідан на пресконференції торкнувся теми відносин між Європейським Союзом і Туреччиною.

"Включення Туреччини до механізму безпеки ЄС, насамперед до механізму SAFE, є позитивним кроком", – сказав він.

Глава зовнішньополітичного відомства Туреччини також закликав ЄС підходити до двосторонніх відносин "з довгострокового і реалістичного погляду".

Нагадаємо, йдеться про програму "Безпека для Європи" (SAFE) вартістю 150 мільярдів євро – механізму, спрямованого на зміцнення оборонних можливостей Європи.

Хоча Туреччина технічно має право на доступ до ініціативи SAFE, для цього необхідна згода всіх 27 членів ЄС, а Греція погрожує заблокувати це рішення.

