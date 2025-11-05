Турция подтвердила стремление присоединиться к схеме оборонного кредитования ЕС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Финляндию во вторник повторил стремление Анкары присоединиться к SAFE – механизму ЕС по кредитованию оборонных проектов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NTV.

После встречи с главой финского МИД Элиной Валтонен Фидан на пресс-конференции затронул тему отношений между Европейским Союзом и Турцией.

"Включение Турции в механизм безопасности ЕС, прежде всего в механизм SAFE, является позитивным шагом", – сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Турции также призвал ЕС подходить к двусторонним отношениям "с долгосрочной и реалистичной точки зрения".

Напомним, речь идет о программе "Безопасность для Европы" (SAFE) стоимостью 150 миллиардов евро – механизма, направленного на укрепление оборонных возможностей Европы.

Хотя Турция технически имеет право на доступ к инициативе SAFE, для этого необходимо согласие всех 27 членов ЕС, а Греция угрожает заблокировать это решение.

