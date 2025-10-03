Греція назвала умову для участі Туреччини в програмі оборонного кредиту ЄС

Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс сказав, що блокуватиме участь Туреччини в програмі оборонного кредиту ЄС SAFE, поки Анкара не піде на поступки територіальних вод.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, про це Міцотакіс сказав на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Міцотакіс сказав Рютте, що Туреччина повинна відмовитися від свого спротиву праву Афін розширювати свої територіальні води, якщо вона хоче, щоб Греція зняла вето на участь Анкари в програмі SAFE.

"Доки Туреччина зберігає casus belli – загрозу війни – і продовжує безпосередньо зазіхати на суверенітет грецьких островів, Греція не дасть згоди на приєднання Туреччини до програми SAFE", – заявив грецький премʼєр.

Напруженість між Анкарою та Афінами в Егейському морі зосереджена на праві прибережних держав розширювати свої територіальні води до 12 морських миль, як це встановлено міжнародним морським правом.

Греція наразі претендує на шість морських миль в Егейському морі, але залишає за собою право подвоїти цю відстань до 12 миль. Однак у 1995 році турецький парламент заявив, що будь-яке розширення Грецією своїх територіальних вод до 12 морських миль буде вважатися casus belli.

Анкара стверджує, що такий крок суттєво обмежить доступ Туреччини до міжнародних вод в Егейському морі – регіоні, густо заселеному грецькими островами поблизу турецького узбережжя.

Суперечка щодо територіальних вод є лише однією з низки давніх проблем між двома союзниками в НАТО.

Інструмент SAFE складається з оборонних позик на суму 150 мільярдів євро серед держав – членів ЄС. Програма відкрита і для третіх країн: Туреччина подала заявку на участь у ній у вересні.

