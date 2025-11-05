Путін доручив готуватись до ядерних випробувань у відповідь на рішення США

Господар Кремля Владімір Путін у середу доручив почати підготовку до потенційних випробувань ядерної зброї після зʼясування того, що в цьому напрямку робитимуть США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на відкритій для пропагандистських ЗМІ частині засідання Ради безпеки Росії в середу.

З ініціативою відновити ядерні випробування формально виступив міністр оборони РФ Андрей Бєлоусов.

Він зокрема сказав, що США послідовно виходять з договорів про контроль за ядерною зброєю, розробляють нову балістичну ракету Sentinel і можуть в майбутньому відновити ядерні випробування.

"З урахуванням вищевикладеного вважаю за доцільне підготовку до повномасштабних ядерних випробувань розпочати негайно. Готовність сил і засобів Центрального полігону на архіпелазі Нова Земля дозволяє забезпечити її проведення в стислі терміни", – підсумував свій виступ Бєлоусов.

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергєй Наришкін своєю чергою сказав, що Москва звернулась до Вашингтона по розʼяснення щодо відновлень ядерних випробувань, але нібито "представники і Білого дому, і Державного департаменту США ухилилися від предметної реакції".

Після цього Путін роздав доручення МЗС, Міноборони та іншим відомствам РФ "зробити все, щоб зібрати додаткову інформацію з цього питання, здійснити її аналіз на майданчику Ради безпеки і внести узгоджені пропозиції про можливий початок робіт з підготовки випробувань ядерної зброї".

Наприкінці жовтня Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

Заява Трампа про ядерну зброю пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Своєю чергою віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що заява Трампа про потенційне відновлення ядерних випробувань повʼязана з необхідністю підтримувати функціонування арсеналу.