Хозяин Кремля Владимир Путин в среду поручил начать подготовку к потенциальным испытаниям ядерного оружия после выяснения того, что в этом направлении будут делать США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на открытой для пропагандистских СМИ части заседания Совета безопасности России в среду.

С инициативой возобновить ядерные испытания формально выступил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Он в частности сказал, что США последовательно выходят из договоров о контроле за ядерным оружием, разрабатывают новую баллистическую ракету Sentinel и могут в будущем возобновить ядерные испытания.

"С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки", – подытожил свое выступление Белоусов.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в свою очередь сказал, что Москва обратилась в Вашингтон за разъяснениями по поводу возобновления ядерных испытаний, но якобы "представители и Белого дома, и Государственного департамента США уклонились от предметной реакции".

После этого Путин раздал поручения МИД, Минобороны и другим ведомствам РФ "сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия".

В конце октября Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.

Заявление Трампа о ядерном оружии прозвучало на фоне хвастовства хозяина Кремля Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что заявление Трампа о потенциальном возобновлении ядерных испытаний связано с необходимостью поддерживать функционирование арсенала.