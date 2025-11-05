У Нідерландах врятували німецького моряка, який застряг на крихітному острові без зв’язку

У Нідерландах підібрали з крихітного скелястого острова німецького моряка, який після аварії свого човна провів там майже три дні без зв’язку та засобів для виживання.

Про це повідомляє Spiegel за матеріалами нідерландських медіа, пише "Європейська правда".

Інцидент стався серед штучного озера-затоки Ейсселмер. Громадянин Німеччини на невеликому човні наткнувся на скелю, внаслідок чого той отримав серйозну пробоїну і частково затонув біля крихітного острова, де немає "нічого, крім птахів".

Чоловік опинився на голих скелях без зв’язку та майже без жодних запасів їжі і спорядження. Він спорудив собі прихисток від негоди із паруса і чекав появи якогось судна неподалік, не маючи іншого способу попросити про допомогу.

Через понад 2 доби його помітили з яхти, що проходила поруч, та повідомили берегову охорону. У підсумку чоловік опинився на березі через 60 годин після того, як зазнав аварії.

Рятувальники відвезли його до порту Андейк, де йому дали відігрітися під душем, одягли та нагодували.

"Він сказав нам, що вже думав, що помре на тому острові… Ейсселмер дуже велике", – зазначив один з членів рятувальної команди, що забирала його.

Появу рятівної яхти вважають дуже щасливою випадковістю, оскільки сезон фактично завершився і суден на воді набагато менше, аніж влітку. Відстань між берегами озера сягає 20 кілометрів.

