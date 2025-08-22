Німецьких альпіністів врятували у Швейцарських Альпах з висоти 4 тисячі метрів

Двох німецьких альпіністів врятували з чотиритисячного піку Брайторн у Швейцарських Альпах.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Двоє німецьких альпіністів опинилися у небезпечній ситуації на Брайторні, де їхня мотузка застрягла під час спуску. Рятувальна операція ускладнювалася поганою погодою та високим ризиком сходження лавин.

Італійська гірська рятувальна служба дісталася до чоловіків рано-вранці на висоті близько 4 тисяч метрів та евакуювала їх вертольотом до лікарні в Аості.

За даними рятувальників, стан альпіністів "загалом хороший".

За інформацією служби, чоловіки застрягли на вершині з четверга, 21 серпня, через відсутність іншої мотузки для спуску. Раніше кілька спроб дістатися до них вертольотом були невдалими через погану видимість.

