В Нидерландах спасли немецкого моряка, застрявшего на крошечном острове без связи

В Нидерландах подобрали с крошечного скалистого острова немецкого моряка, который после крушения своей лодки провел там почти три дня без связи и средств для выживания.

Об этом сообщает Spiegel по материалам нидерландских медиа, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел среди искусственного озера-залива Эйсселмер. Гражданин Германии на небольшой лодке наткнулся на скалу, в результате чего та получила серьезную пробоину и частично затонула возле крошечного острова, где нет "ничего, кроме птиц".

Мужчина оказался на голых скалах без связи и почти без всяких запасов еды и снаряжения. Он соорудил себе убежище от непогоды из паруса и ждал появления какого-то судна неподалеку, не имея другого способа попросить о помощи.

Спустя более двое суток его заметили с яхты, проходившей рядом, и сообщили береговой охране. В итоге мужчина оказался на берегу через 60 часов после того, как потерпел крушение.

Спасатели отвезли его в порт Андейк, где ему дали отогреться под душем, одели и накормили.

"Он сказал нам, что уже думал, что умрет на том острове... Эйсселмер очень большой", – отметил один из членов спасательной команды, которая забирала его.

Появление спасательной яхты считают очень счастливой случайностью, поскольку сезон фактически завершился и судов на воде гораздо меньше, чем летом. Расстояние между берегами озера достигает 20 километров.

Летом в Норвегии после двух дней поисков в горах спасли туриста из Нидерландов, а в Швейцарии с высоты около 4000 метров спасали немецких альпинистов.