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У Норвегії після двох днів пошуків у горах врятували туриста з Нідерландів

Новини — Субота, 26 липня 2025, 19:38 — Марія Ємець

У горах популярного туристичного регіону Норвегії після двох днів пошуків знайшли живим 60-річного туриста з Нідерландів. 

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда". 

Про зникнення чоловіка з Нідерландів віком за 60 років повідомили його рідні у четвер після того, як він не повернувся з виходу у гори в районі відомих Сходів тролів та Стіни тролів на заході Норвегії. 

 
Фото: Arnt Morten Olsen

Родина спершу разом вирушила до вершини Стаббескаре з найвищою точкою на висоті 1431 метри. Кам’янистий шлях вважається досить складним маршрутом, що займає 4-5 годин.

Дружина і дочка ближче до кінця підйому надто втомились і вирішили розвертатись, а батько пішов до вершини. Після того погода швидко зіпсувалась, а чоловік не повернувся.

Пошуки зниклого тривали два дні в умовах дощу та густого туману, рятувальники – близько 30 людей від різних служб – залучили гелікоптер і безпілотник. Гелікоптер іноді неможливо було використовувати через надто небезпечну видимість. 

У підсумку чоловіка знайшли живим на висоті близько 1050 метрів. Він травмований і замерз, але був у свідомості та одразу міг говорити з рятувальниками. 

Його евакуювали до лікарні в муніципалітеті Молде для дообстежень. 

Кілька років тому у цьому ж районі дві дівчини-сестри загинули і третя постраждала внаслідок влучання блискавки у горах.

В Італії на початку тижня рятували туриста-спелеолога, який застряг у печері.

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