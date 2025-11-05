Які вимоги по судовій реформі висуває українській владі Єврокомісія

Єврокомісія представила чергову оцінку прогресу України на шляху до членства в ЄС за останній рік – так званий звіт з "Пакета розширення" про єврореформи країн-кандидаток.

Попри загалом стриману критику (злитий зранку того ж дня текст Reuters обіцяв більш жорсткий висновок), цього року Єврокомісія подала досить чіткі й недвозначні сигнали українському урядові щодо реформ з верховенства права.

Про це – в аналізі від Фундації DEJURE Попередження від Єврокомісії: про які проблеми в судовій сфері свідчить звіт про розширення. Далі – стислий його виклад.

Одним із ключових викликів у реформі правосуддя є тиск на інституції, які є базовим інструментом для очищення судової системи. Йдеться про Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС) та Громадську раду доброчесності (ГРД).

Про тиск з боку нереформованого Державного бюро розслідувань (ДБР), що може бути посяганням на незалежність ВККС, згадує і Єврокомісія.

Також паралельно діє депутатська комісія Власенка–Бужанського, яка після провалу бліцкригу проти антикорупційних органів (НАБУ і САП) під приводом "контролю" веде системну кампанію дискредитації інституцій, направлених на очищення судової системи (ВАКС, ВККС та Громадської ради доброчесності). Її засідання перетворюються на політичні шоу з допитами та гаслами.

Схоже, що єдиною метою цієї комісії є підрив судової та антикорупційної реформ.

Іншим викликом є збереження ролі незалежних експертів, номінованих міжнародними партнерами.

Зокрема, у червні завершився мандат міжнародників, які брали участь у доборі членів ВККС у складі Конкурсної комісії. Попри очевидний успіх моделі, що діє як запобіжник від впливів судової мафії, нардепи не поспішають розглядати законопроєкт про повернення незалежних міжнародних експертів до роботи.

Єврокомісія вимагає "терміново продовжити тимчасову участь незалежних експертів, призначених міжнародними організаціями, у відборі членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів".

Єврокомісія також зазначила про потребу розпочати реформу Ради суддів та Ради адвокатів. Ці два органа теж залучені до відбору членів ВККС.

Крім того, Верховний суд, який мав бути флагманом оновленого правосуддя, перетворився на головного адвоката старої судової касти. Він, зокрема, продовжує ухвалювати рішення, що підривають ідею судової реформи.

Сьогодні очевидно: без глибокого перезавантаження Верховний суд залишатиметься головним бар’єром для очищення судової влади.

Перезапуск має початися з очищення чинного складу Верховного суду через перевірку декларацій доброчесності його суддів і подальше проведення конкурсу на вакантні посади.

Обидва етапи мають відбутися "з тимчасовим, але змістовним залученням незалежних експертів, призначених міжнародними партнерами", як це прямо рекомендує Єврокомісія у новому звіті.

Вкрай обмеженою залишається і спроможність Конституційного суду.

Президент досі не заповнив усі вакансії за своєю квотою, а кілька тижнів тому Верховна Рада взагалі провалила голосування та не підтримала жодного кандидата, через що конкурс довелось починати спочатку.

Єврокомісія закликала "органи, що здійснюють призначення, терміново розпочати відбір та призначення перевірених кандидатів".

Тож призначення суддів і забезпечення стабільної роботи суду стають ключовим тестом на здатність держави виконувати власні зобов’язання.

Отже, з огляду на "фундаментальність" реформи системи правосуддя наразі важливо не втратити позитивні здобутки.

А одночасно – прискорити перезапуск судової системи: через збереження незалежності та більшу ефективність ВККС, комплексне очищення Верховного суду чи повноцінну роботу Конституційного суду.

Докладніше – в матеріалі Фундації DEJURE Попередження від Єврокомісії: про які проблеми в судовій сфері свідчить звіт про розширення.