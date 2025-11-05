Какие требования по судебной реформе выдвигает украинской власти Еврокомиссия

Еврокомиссия представила очередную оценку прогресса Украины на пути к членству в ЕС за последний год – так называемый отчет из "Пакет расширения" о еврореформах стран-кандидатов.

Несмотря на в целом сдержанную критику (слитый утром того же дня текст Reuters обещал более жесткий вывод), в этом году Еврокомиссия подала достаточно четкие и недвусмысленные сигналы украинскому правительству относительно реформ по верховенству права.

Об этом – в анализе от Фонда DEJURE Предупреждение от Еврокомиссии: о каких проблемах в судебной сфере говорит отчет о расширении. Далее – его краткое изложение.

Одним из ключевых вызовов в реформе правосудия является давление на институты, которые являются базовым инструментом для очищения судебной системы. Речь идет о Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Общественном совете добропорядочности (ОСД).

О давлении со стороны нереформированного Государственного бюро расследований (ГБР), которое может быть посягательством на независимость ВККС, упоминает и Еврокомиссия.

Также параллельно действует депутатская комиссия Власенко-Бужанского, которая после провала блицкрига против антикоррупционных органов (НАБУ и САП) под предлогом "контроля" ведет системную кампанию дискредитации институтов, направленных на очищение судебной системы (ВАКС, ВККС и Общественного совета добропорядочности). Ее заседания превращаются в политические шоу с допросами и лозунгами.

Похоже, что единственной целью этой комиссии является подрыв судебной и антикоррупционной реформ.

Другим вызовом является сохранение роли независимых экспертов, номинированных международными партнерами.

В частности, в июне завершился мандат международников, которые участвовали в отборе членов ВККС в составе Конкурсной комиссии. Несмотря на очевидный успех модели, действующей как предохранитель от влияния судебной мафии, нардепы не спешат рассматривать законопроект о возвращении независимых международных экспертов к работе.

Еврокомиссия требует "срочно продлить временное участие независимых экспертов, назначенных международными организациями, в отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей".

Еврокомиссия также отметила необходимость начать реформу Совета судей и Совета адвокатов. Эти два органа также участвуют в отборе членов ВККС.

Кроме того, Верховный суд, который должен был стать флагманом обновленного правосудия, превратился в главного адвоката старой судебной касты. Он, в частности, продолжает принимать решения, подрывающие идею судебной реформы.

Сегодня очевидно: без глубокой перезагрузки Верховный суд останется главным барьером для очищения судебной власти.

Перезапуск должен начаться с очистки действующего состава Верховного суда путем проверки деклараций добропорядочности его судей и последующего проведения конкурса на вакантные должности.

Оба этапа должны пройти "с временным, но содержательным привлечением независимых экспертов, назначенных международными партнерами", как это прямо рекомендует Еврокомиссия в новом отчете.

Крайне ограниченной остается и способность Конституционного суда.

Президент до сих пор не заполнил все вакансии по своей квоте, а несколько недель назад Верховная Рада вообще провалила голосование и не поддержала ни одного кандидата, из-за чего конкурс пришлось начинать сначала.

Еврокомиссия призвала "органы, осуществляющие назначения, срочно начать отбор и назначение проверенных кандидатов".

Поэтому назначение судей и обеспечение стабильной работы суда становятся ключевым тестом на способность государства выполнять свои обязательства.

Итак, учитывая "фундаментальность" реформы системы правосудия, сейчас важно не упустить положительные достижения.

И одновременно – ускорить перезапуск судебной системы: через сохранение независимости и большую эффективность ВККС, комплексную очистку Верховного суда или полноценную работу Конституционного суда.

Подробнее – в материале Фонда DEJURE Предупреждение от Еврокомиссии: о каких проблемах в судебной сфере говорит отчет о расширении.