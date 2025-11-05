Зеленського очікують у Греції в листопаді
Новини — Середа, 5 листопада 2025, 18:30 —
Президент України Володимир Зеленський попередньо має намір відвідати Грецію у листопаді.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Skai, про це на брифінгу в середу сказала речниця грецького Міністерства закордонних справ Лана Зохіу.
За словами Зохіу, Зеленський попередньо має намір відвідати Грецію у листопаді, але конкретна дата та програма візиту ще не визначені.
Востаннє президент України був у Греції в серпні 2023 року для участі у саміті "Україна – Балкани".
А грецький премʼєр Кіріакос Міцотакіс востаннє відвідував Україну в червні 2025 року. Він був в Одесі на саміті "Україна – Південно-Східна Європа".
