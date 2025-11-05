Зеленского ожидают в Греции в ноябре
Новости — Среда, 5 ноября 2025, 18:30 —
Президент Украины Владимир Зеленский предварительно намерен посетить Грецию в ноябре.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Skai, об этом на брифинге в среду сказала пресс-секретарь греческого Министерства иностранных дел Лана Зохиу.
По словам Зохиу, Зеленский предварительно намерен посетить Грецию в ноябре, но конкретная дата и программа визита еще не определены.
Последний раз президент Украины был в Греции в августе 2023 года для участия в саммите "Украина – Балканы".
А греческий премьер Кириакос Мицотакис последний раз посещал Украину в июне 2025 года. Он был в Одессе на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".
