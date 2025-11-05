Лідера антиукраїнської партії обрали спікером парламенту Чехії

Нижня палата парламенту Чехії, Палата депутатів, на засіданні в середу обрала спікером Томіо Окамуру – лідера правої популістської партії SPD, що має увійти до майбутньої урядової коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Під час першого засідання Палати депутатів Чехії кандидатуру Окамури підтримали 107 зі 197 законодавців під час таємного голосування.

Єдиний суперник Окамури, представник консервативного Християнсько-демократичного союзу Ян Бартошек, отримав підтримку 81 депутата.

Після голосування лідер SPD сів у крісло спікера та перебрав на себе керівництво Палатою депутатів.

"Шановні пані та панове, дякую за довіру і з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами всіма", – сказав Окамура.

Лідер SPD під час передвиборчої кампанії допустив низку антиукраїнських заяв, зокрема щодо обмеження прав українських біженців у Чехії та необхідності прибрати українські прапори з чеських державних установ.

Раніше цього тижня ймовірний майбутній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, лідер популістської партії ANO підписав коаліційну угоду з ультраправою SPD та партією "Автомобілісти за себе".

