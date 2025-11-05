Лідера антиукраїнської партії обрали спікером парламенту Чехії
Нижня палата парламенту Чехії, Палата депутатів, на засіданні в середу обрала спікером Томіо Окамуру – лідера правої популістської партії SPD, що має увійти до майбутньої урядової коаліції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
Під час першого засідання Палати депутатів Чехії кандидатуру Окамури підтримали 107 зі 197 законодавців під час таємного голосування.
Єдиний суперник Окамури, представник консервативного Християнсько-демократичного союзу Ян Бартошек, отримав підтримку 81 депутата.
Після голосування лідер SPD сів у крісло спікера та перебрав на себе керівництво Палатою депутатів.
"Шановні пані та панове, дякую за довіру і з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами всіма", – сказав Окамура.
Лідер SPD під час передвиборчої кампанії допустив низку антиукраїнських заяв, зокрема щодо обмеження прав українських біженців у Чехії та необхідності прибрати українські прапори з чеських державних установ.
Раніше цього тижня ймовірний майбутній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, лідер популістської партії ANO підписав коаліційну угоду з ультраправою SPD та партією "Автомобілісти за себе".
