Лидер антиукраинской партии избран спикером парламента Чехии

Нижняя палата парламента Чехии, Палата депутатов, на заседании в среду избрала спикером Томио Окамуру – лидера правой популистской партии SPD, которая должна войти в будущую правительственную коалицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Во время первого заседания Палаты депутатов Чехии кандидатуру Окамуры поддержали 107 из 197 законодателей в ходе тайного голосования.

Единственный соперник Окамуры, представитель консервативного Христианско-демократического союза Ян Бартошек, получил поддержку 81 депутата.

После голосования лидер SPD сел в кресло спикера и взял на себя руководство Палатой депутатов.

"Уважаемые дамы и господа, спасибо за доверие и с нетерпением жду сотрудничества с вами всеми", – сказал Окамура.

Лидер SPD во время предвыборной кампании допустил ряд антиукраинских заявлений, в частности об ограничении прав украинских беженцев в Чехии и необходимости убрать украинские флаги из чешских государственных учреждений.

Ранее на этой неделе вероятный будущий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, лидер популистской партии ANO подписал коалиционное соглашение с ультраправой SPD и партией "Автомобилисты за себя".

