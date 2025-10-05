Антиукраїнський Окамура хоче бути в уряді Чехії і зазіхає на МВС чи Міноборони

Лідер чеської ультраправої партії SPD Томіо Окамура заявив, що хотів би, щоб його партія увійшла до уряду разом з рухом ANO і висловив побажання щодо міністерських портфелів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

Рух ANO, який набрав на виборах понад 34 відсотки голосів, віддає перевагу однопартійному уряду за підтримки інших партій, за словами заступника його голови Елени Шиллерової. Іншим варіантом, за її словами, є переговори про пряму участь інших партій в уряді. "Але важлива програма. Ми не маємо наміру йти на поступки щодо наших програмних пріоритетів", – сказала Шиллерова.

Окамура зазначив, що SPD була б зацікавлена, наприклад, у міністерствах внутрішніх справ, оборони чи транспорту в уряді.

"Ми завжди профілювалися на темі безпеки, тому нас цікавить Міністерство внутрішніх справ. Ми, звичайно, стурбовані нестримною мілітаризацією, яку демонструє уряд Фіали, тому ми хотіли б знати, що відбувається в сфері оборони. Наші виборці дуже засмучені тим, що не будується достатньо доріг і що потяги переповнені, тому навіть таке міністерство транспорту, безумовно, є дуже практичним і важливим міністерством", – сказав Окамура.

У Палаті депутатів ультраправі Окамури отримають 15 місць замість нинішніх 20.

Перед виборами Окамура заявляв, що для потенційного входу у коаліцію вони вимагатимуть пунктом програми уряду перегляд дозволу на проживання усіх українців у Чехії.

Також Окамура хоче негайно зняти українські прапори з державних будівель у разі участі в роботі уряду.

Рух ANO чеського експрем'єра Андрея Бабіша перед виборами заявляв, що не увійде до можливої коаліції з тим, хто вимагатиме виходу Чехії з Організації Північноатлантичного договору та Європейського Союзу.

SPD Томіо Окамури має референдум про вихід з НАТО і ЄС як один з пріоритетів своєї програми.