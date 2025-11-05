Глава Генштабу Франції стурбований можливою гонкою ядерних озброєнь

Начальник штабу французьких Збройних сил генерал Фаб'єн Мандон охарактеризував як тривожну атмосферу довкола потенційних ядерних випробувань США та Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Виступаючи в комітеті з питань закордонних справ та оборони Сенату Франції, Мандон згадав про випробування, проведені наприкінці жовтня Росією з торпедою "Посейдон", яка здатна нести ядерний заряд, та крилатою ракетою з ядерним двигуном "Бурєвєснік".

За словами глави французького Генштабу, ці випробування є "причиною для занепокоєння планети".

"До речі, американський президент це добре помітив, оскільки одразу ж оголосив про відновлення, принаймні він висловився так, що давав зрозуміти, що США можуть відновити ядерні випробування", – сказав генерал.

"Отже, все-таки існує атмосфера, яка викликає занепокоєння щодо ядерної зброї… Ми перебуваємо на рівні дискусій та агресивності в діях і словах, що є досить винятковим", – додав він.

Наприкінці жовтня президент США Дональд Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

Заява Трампа про ядерну зброю пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

У середу господар Кремля Владімір Путін доручив почати підготовку до потенційних випробувань ядерної зброї після зʼясування того, що в цьому напрямку робитимуть США.