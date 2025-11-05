Глава Генштаба Франции обеспокоен возможной гонкой ядерных вооружений

Начальник штаба французских Вооруженных сил генерал Фабьен Мандон охарактеризовал как тревожную атмосферу вокруг потенциальных ядерных испытаний США и России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Выступая в комитете по вопросам иностранных дел и обороны Сената Франции, Мандон упомянул об испытаниях, проведенных в конце октября Россией с торпедой "Посейдон", способной нести ядерный заряд, и крылатой ракетой с ядерным двигателем "Буревестник".

По словам главы французского Генштаба, эти испытания являются "причиной для беспокойства планеты".

"Кстати, американский президент это хорошо заметил, поскольку сразу же объявил о возобновлении, по крайней мере он высказался так, что давал понять, что США могут возобновить ядерные испытания", – сказал генерал.

"Итак, все-таки существует атмосфера, которая вызывает беспокойство по поводу ядерного оружия... Мы находимся на уровне дискуссий и агрессивности в действиях и словах, что является довольно исключительным", – добавил он.

В конце октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.

Заявление Трампа о ядерном оружии прозвучало на фоне хвастовства хозяина Кремля Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

В среду хозяин Кремля Владимир Путин поручил начать подготовку к потенциальным испытаниям ядерного оружия после выяснения того, что в этом направлении будут делать США.