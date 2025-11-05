У Німеччині вперше засідала Рада з нацбезпеки, обговорили гібридні загрози РФ

Новостворена Рада національної безпеки Німеччини в середу провела перше засідання під головуванням канцлера Фрідріха Мерца.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив його речник Штефан Корнеліус.

За словами речника Мерца, на першому засіданні Ради з нацбезпеки Німеччини основну увагу приділили ухваленню "міжвідомчого плану дій щодо протидії гібридним загрозам".

"План дій, серед іншого, передбачає заходи у сфері контррозвідки та захисту критичної інфраструктури. Таким чином федеральний уряд реагує на зростання кількості та інтенсивності гібридних загроз проти Федеративної Республіки Німеччина, які походять, зокрема, з Росії", – йдеться в повідомленні.

Також на Раді обговорили питання стратегічної залежності Німеччини від критично важливої сировини та домовились розробити "план дій щодо диверсифікації та зміцнення стійкості постачання сировинних ресурсів".

Плани щодо створення Національної ради безпеки лунали у Німеччині ще в 2023 році. Але розбіжності щодо місця розташування між соціал-демократами колишнього канцлера Олафа Шольца і його основним коаліційним партнером, партією "Зелені", зрештою зірвали цей план.

Раду з національної безпеки було створено вже за уряду Фрідріха Мерца у серпні 2025 року.