В Германии впервые заседал Совет по нацбезопасности, обсудили гибридные угрозы РФ

Новосозданный Совет национальной безопасности Германии в среду провел первое заседание под председательством канцлера Фридриха Мерца.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил его пресс-секретарь Штефан Корнелиус.

По словам пресс-секретаря Мерца, на первом заседании Совета по национальной безопасности Германии основное внимание уделили принятию "межведомственного плана действий по противодействию гибридным угрозам".

"План действий, среди прочего, предусматривает меры в сфере контрразведки и защиты критической инфраструктуры. Таким образом федеральное правительство реагирует на рост количества и интенсивности гибридных угроз против Федеративной Республики Германия, которые исходят, в частности, из России", – говорится в сообщении.

Также на Совете обсудили вопрос стратегической зависимости Германии от критически важного сырья и договорились разработать "план действий по диверсификации и укреплению устойчивости поставок сырьевых ресурсов".

Планы по созданию Национального совета безопасности звучали в Германии еще в 2023 году. Но разногласия по поводу местоположения между социал-демократами бывшего канцлера Олафа Шольца и его основным коалиционным партнером, партией "Зеленые", в конечном итоге сорвали этот план.

Совет по национальной безопасности был создан уже при правительстве Фридриха Мерца в августе 2025 года.