ЗМІ: ЄС до кінця тижня посилить візові правила для росіян

Європейський Союз готується до подальшого посилення візових правил для громадян Росії, фактично припинивши видачу багаторазових шенгенських віз у більшості випадків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на три джерела.

Згідно з новими правилами, росіяни зможуть отримати лише одноразові візи для вʼїзду до Шенгенської зони. Винятки робитимуть в обмежених випадках – наприклад з гуманітарних міркувань або для людей, які також мають громадянство ЄС, пише Politico.

Посилені візові правила для росіян, "як очікується, будуть офіційно схвалені та запроваджені цього тижня", йдеться в публікації.

ЄС уже ускладнив отримання віз для росіян, призупинивши угоду про спрощення візового режиму з Росією наприкінці 2022 року після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Деякі країни-члени, зокрема країни Балтії та Польща, пішли ще далі, заборонивши або жорстко обмеживши в'їзд росіян на свою територію.