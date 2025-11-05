СМИ: ЕС до конца недели ужесточит визовые правила для россиян

Европейский Союз готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, фактически прекратив выдачу многократных шенгенских виз в большинстве случаев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника.

Согласно новым правилам, россияне смогут получить только одноразовые визы для въезда в Шенгенскую зону. Исключения будут делаться в ограниченных случаях – например, по гуманитарным соображениям или для людей, которые также имеют гражданство ЕС, пишет Politico.

Усиленные визовые правила для россиян, "как ожидается, будут официально одобрены и введены на этой неделе", говорится в публикации.

ЕС уже усложнил получение виз для россиян, приостановив соглашение об упрощении визового режима с Россией в конце 2022 года после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Некоторые страны-члены, в частности страны Балтии и Польша, пошли еще дальше, запретив или жестко ограничив въезд россиян на свою территорию.