У Норвегії посилять заходи безпеки через вразливість китайських електробусів

Провідний норвезький оператор громадського транспорту Ruter вирішив запровадити суворіші вимоги до безпеки та посилить заходи проти хакерських атак після того, як тестування нових електробусів китайського виробника Yutong показало, що виробник може дистанційно вимкнути їх.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У заяві Ruter наводяться результати перевірки електричних автобусів Yutong, згідно з якими китайський виробник має доступ до їхніх систем управління для оновлення програмного забезпечення та діагностики.

"Теоретично це може бути використано для впливу на автобус", – йдеться в повідомленні.

Норвезька компанія заявила, що у відповідь запровадить більш строгі правила безпеки при майбутніх закупівлях, посилить заходи кібербезпеки й посилить співпрацю з владою.

Як повідомлялось, аналогічну проблему з безпекою з китайськими електробусами виявили і в Данії.

Майже 90% нових автомобілів, проданих у Норвегії у 2024 році, є електромобілями.