В Норвегии усилят меры безопасности из-за уязвимости китайских электробусов

Ведущий норвежский оператор общественного транспорта Ruter решил ввести более строгие требования к безопасности и усилить меры против хакерских атак после того, как тестирование новых электробусов китайского производителя Yutong показало, что производитель может удаленно отключить их.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В заявлении Ruter приводятся результаты проверки электрических автобусов Yutong, согласно которым китайский производитель имеет доступ к их системам управления для обновления программного обеспечения и диагностики.

"Теоретически это может быть использовано для воздействия на автобус", – говорится в сообщении.

Норвежская компания заявила, что в ответ введет более строгие правила безопасности при будущих закупках, усилит меры кибербезопасности и усилит сотрудничество с властями.

Как сообщалось, аналогичную проблему с безопасностью с китайскими электробусами обнаружили и в Дании.

Почти 90% новых автомобилей, проданных в Норвегии в 2024 году, являются электромобилями.