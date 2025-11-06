Міністр оборони Британії все ще вірить у здатність Трампа всадити Путіна за стіл перемовин

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наполягає на тому, що президент США Дональд Трамп здатен переконати правителя РФ Владіміра Путіна розпочати мирні переговори щодо України, навіть попри те, що переговори продовжують буксувати.

Про це він сказав у розмові з Politico, передає "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи буде складніше досягти припинення вогню в Україні, ніж у Газі, Джон Гілі сказав, що тут не можна проводити порівняння – за одним винятком.

"Президент Трамп – це та фігура, яка може посадити Путіна за стіл переговорів, яка потенційно може покласти край бойовим діям", – сказав він під час польоту з Норвегії до Парижа, куди він прямував на зустріч з новим міністром оборони Франції.

Гілі підкреслив, що робота "коаліції рішучих" – партнерів України, які пообіцяли забезпечити безпеку в разі припинення вогню – "регулярно оновлюється, щоб ми могли справді відчувати, що готові в момент встановлення миру, коли б він не настав, втрутитися і допомогти забезпечити його".

Свої коментарі Гілі зробив після засідання Об'єднаних експедиційних сил в Боде, де вони підписали нову угоду про партнерство з Україною.

Путін не зрушив з місця після того, як була скасована запланована зустріч з Трампом в Угорщині, а президент США вирішив запровадити санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній. Відтоді напруженість у відносинах між США та Росією лише зросла, обидві сторони погрожують відновити випробування ядерної зброї.

На нещодавній зустрічі з Сі Цзіньпіном Трамп заявив, що Китай і США спільно працюють над припиненням війни в Україні, але "іноді потрібно дозволити їм воювати".

Дональд Трамп стверджує, що зможе добитися завершення війни РФ проти України, оскільки Росія хотіла б "робити бізнес" зі Сполученими Штатами.