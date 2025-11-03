Для Трампа нема "останньої краплі", яка доведе, що Путін не готовий завершити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що для нього не існує "останньої краплі", яка б довела йому, що російський правитель Владімір Путін не готовий завершити війну в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, передає "Європейська правда".

Трамп відповідав на питання, що могло б стати останньою краплею, яка дала б зрозуміти, що Путін не готовий завершувати війну.

"Тут немає останньої краплі. Іноді їм треба дозволити битися. І вони б'ються і б'ються", – зазначив президент США.

"Це тяжка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Може, мільйон. Це багато солдатів. І це тяжко для України. Тяжко для них обох. Іноді треба дозволити їм битися", – сказав Трамп.

Далі він повторив, що владнав вісім воєн, і гадав, що ця буде простішою, ніж деякі з тих, що вже врегульовані.

Трамп також заявив, що на цей момент не планує передавати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Раніше Пентагон дав "зелене світло" на постачання Україні ракет Tomahawk, заявивши Білому дому, що це не матиме негативного впливу на запаси США – утім, політичне рішення щодо постачань залишається у руках Дональда Трампа.

Генсек НАТО Марк Рютте раніше заявляв, що надання Україні ракет Tomahawk залишається "на розгляді" у Трампа.

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час зустріч Трамп не сказав "ні" щодо можливості постачання далекобійних ракет Tomahawk, але не сказав і "так".