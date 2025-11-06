Министр обороны Британии все еще верит в способность Трампа усадить Путина за стол переговоров

Министр обороны Великобритании Джон Хили настаивает на том, что президент США Дональд Трамп способен убедить правителя РФ Владимира Путина начать мирные переговоры по Украине, даже несмотря на то, что переговоры продолжают буксовать.

Об этом он сказал в разговоре с Politico, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, будет ли сложнее достичь прекращения огня в Украине, чем в Газе, Джон Хили сказал, что между ними нельзя проводить сравнение – за одним исключением.

"Президент Трамп – это та фигура, которая может посадить Путина за стол переговоров, которая потенциально может положить конец боевым действиям", – сказал он во время полета из Норвегии в Париж, куда он направлялся на встречу с новым министром обороны Франции.

Хили подчеркнул, что работа "коалиции решительных" – партнеров Украины, которые пообещали обеспечить безопасность в случае прекращения огня – "регулярно обновляется, чтобы мы могли действительно чувствовать, что готовы в момент установления мира, когда бы он ни наступил, вмешаться и помочь обеспечить его".

Свои комментарии Хили сделал после заседания Объединенных экспедиционных сил в Боде, где они подписали новое соглашение о партнерстве с Украиной.

Путин не сдвинулся с места после того, как была отменена запланированная встреча с Трампом в Венгрии, а президент США решил ввести санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. С тех пор напряженность в отношениях между США и Россией только возросла, обе стороны угрожают возобновить испытания ядерного оружия.

На недавней встрече с Си Цзиньпином Трамп заявил, что Китай и США совместно работают над прекращением войны в Украине, но "иногда нужно позволить им воевать".

Дональд Трамп утверждает, что сможет добиться завершения войны РФ против Украины, поскольку Россия хотела бы "делать бизнес" с Соединенными Штатами.