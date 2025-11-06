Франція видала США білоруску за звинувачення у поставках авіазапчастин до РФ

З Франції до США екстрадували 33-річну громадянку Білорусі Яну Леонову, яку звинувачують у змові з метою порушення Закону про реформу експортного контролю, контрабанді, відмиванні грошей та шахрайстві проти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції США, інформує "Європейська правда".

В обвинувальному акті стверджується, що у травні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Леонова, використовуючи спільників, які перебували в США, придбала та незаконно експортувала з США до Росії численні авіаційні електронні прилади та інше авіаційне обладнання.

Експортовані товари призначалися для використання на приватних літаках, що експлуатувалися колишнім роботодавцем Леонової, компанією, яка входить до списку юридичних осіб Міністерства торгівлі США.

Слідство встановило, що Леонова та її спільники придбали авіаційні компоненти у дистриб'юторів, що базуються в США.

Використовуючи компанії, розташовані в Вірменії, на Мальдівах та в інших країнах, вони потім переправили компоненти до Росії без необхідних ліцензій Міністерства торгівлі США.

"Ця підсудна намагалася обійти законодавство США, щоб збагатитися, закуповуючи та незаконно експортуючи з США до Росії авіаційне обладнання та інше заборонене обладнання", – заявила прокурорка США Жанін Ферріс Пірро.

Леонова та її спільники неодноразово приховували та неправдиво вказували справжніх кінцевих споживачів та кінцеві пункти призначення авіаційних компонентів.

Вона організувала перевезення товарів до Росії через проміжні пункти призначення та переказ платежів у доларах США з іноземних банківських рахунків на банківські рахунки в США.

Нагадаємо, у вівторок 4 листопада Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти восьми фізичних та двох юридичних осіб, яких звинуватило у причетності до схем відмивання грошей.

Раніше повідомлялось, що німецький суд вирішив розпочати кримінальне провадження проти двох колишніх керівників німецького машинобудівного гіганта Siemens, яких звинувачують у порушенні санкцій через сприяння експорту газових турбін до окупованого Росією Криму.