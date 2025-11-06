Франция выдала США белоруску по обвинению в поставках авиазапчастей в РФ

Из Франции в США экстрадировали 33-летнюю гражданку Беларуси Яну Леонову, которую обвиняют в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве против Соединенных Штатов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США, информирует "Европейская правда".

В обвинительном акте утверждается, что в мае 2022 года на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Леонова, используя сообщников, находившихся в США, приобрела и незаконно экспортировала из США в Россию многочисленные авиационные электронные приборы и другое авиационное оборудование.

Экспортированные товары предназначались для использования на частных самолетах, эксплуатируемых бывшим работодателем Леоновой, компанией, входящей в список юридических лиц Министерства торговли США.

Следствие установило, что Леонова и ее сообщники приобрели авиационные компоненты у дистрибьюторов, базирующихся в США.

Используя компании, расположенные в Армении, на Мальдивах и в других странах, они затем переправили компоненты в Россию без необходимых лицензий Министерства торговли США.

"Эта подсудимая пыталась обойти законодательство США, чтобы обогатиться, закупая и незаконно экспортируя из США в Россию авиационное оборудование и другое запрещенное оборудование", – заявила прокурор США Жанин Феррис Пирро.

Леонова и ее сообщники неоднократно скрывали и ложно указывали настоящих конечных потребителей и конечные пункты назначения авиационных компонентов.

Она организовала перевозку товаров в Россию через промежуточные пункты назначения и перевод платежей в долларах США с иностранных банковских счетов на банковские счета в США.

Напомним, во вторник 4 ноября Министерство финансов США объявило о введении санкций против восьми физических и двух юридических лиц, которых обвинило в причастности к схемам отмывания денег.

Ранее сообщалось, что немецкий суд решил начать уголовное производство против двух бывших руководителей немецкого машиностроительного гиганта Siemens, которых обвиняют в нарушении санкций из-за содействия экспорту газовых турбин в оккупированный Россией Крым.