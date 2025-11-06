Наїзд на пішоходів у Франції: влада розповіла подробиці про підозрюваного

Водій, який у середу в’їхав автомобілем у натовп людей на заході Франції, підозрюється в "саморадикалізації", заявив у четвер міністр внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс.

Заяву французького міністра наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, Нуньєс вказав, що справа має "явні і чіткі релігійні відсилання".

"Виходячи з низки факторів, пов'язаних з цією людиною, а також з того факту, що він дійсно кричав "Аллаху Акбар", в його справі є досить явні і чіткі релігійні відсилання", – сказав він.

При цьому міністр додав, що наразі незрозуміло, чи були релігійні мотиви причиною цієї атаки.

"Саме національна прокуратура з питань тероризму визначить на основі психіатричної експертизи, яка була проведена вчора після двох обшуків та аналізу телефонних записів, чи були ці елементи причиною насильницьких дій, які ми бачили", – сказав Нуньєс.

Говорячи про постраждалих внаслідок наїзду, очільник МВС розповів, що двоє з них залишаються в "абсолютно критичному стані".

Нагадаємо, інцидент стався вранці 5 листопада. Чоловік спрямував легковий автомобіль на пішоходів та велосипедистів. Постраждали 10 людей.

Одразу після аварії повідомляли, що інцидент має ознаки ісламістського теракту.