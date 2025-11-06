Наезд на пешеходов во Франции: власти рассказали подробности о подозреваемом

Водитель, который в среду въехал на автомобиле в толпу людей на западе Франции, подозревается в "саморадикализации", заявил в четверг министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

Заявление французского министра приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, Нуньес указал, что дело имеет "явные и четкие религиозные отсылки".

"Исходя из ряда факторов, связанных с этим человеком, а также из того факта, что он действительно кричал "Аллаху Акбар", в его деле есть достаточно явные и четкие религиозные отсылки", – сказал он.

При этом министр добавил, что пока непонятно, были ли религиозные мотивы причиной этой атаки.

"Именно национальная прокуратура по вопросам терроризма определит на основе психиатрической экспертизы, которая была проведена вчера после двух обысков и анализа телефонных записей, были ли эти элементы причиной насильственных действий, которые мы видели", – сказал Нуньес.

Говоря о пострадавших в результате наезда, глава МВД рассказал, что двое из них остаются в "абсолютно критическом состоянии".

Напомним, инцидент произошел утром 5 ноября. Мужчина направил легковой автомобиль на пешеходов и велосипедистов. Пострадали 10 человек.

Сразу после аварии сообщали, что инцидент имеет признаки исламистского теракта.