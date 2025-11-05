Наїзд на пішоходів у Франції з 10 постраждалими може бути ісламістським терактом

Наїзд на пішоходів та велосипедистів на острові Олерон у Франції, внаслідок якого постраждали 10 людей, має ознаки ісламістського теракту.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У прокуратурі Ла-Рошелі повідомили, що водій, який скоїв наїзд на людей на Олероні, під час затримування вигукував "Аллаху акбар".

Неофіційно ЗМІ дізналися, що також той намагався підпалити авто після того, як наїхав на людей.

Мер містечка Сен-П’єр д’Олерон Крістоф Сюер розповів, що чоловік вже був у фокусі уваги правоохоронних структур. Його батьки проживають на острові.

Le Figaro повідомляє, що підозрюваному 35 років, він проживає у рибацькому селі за 4 км від Сен-П’єр д’Олерон.

Міністр внутрішніх справ Лоран Рюне заявив, що невідкладно вирушає на місце подій.

У президента Емманюеля Макрона, який зараз прямує до Бразилії, повідомили, що той у курсі подій і говорив з очільником МВС.

Нагадаємо, інцидент стався вранці 5 листопада. Чоловік спрямував легковий автомобіль на пішоходів та велосипедистів. Постраждали 10 людей, частина мають загрозливі для життя травми.

У Німеччині нещодавно почався судовий процес над водієм, який у березні 2025 року в’їхав у натовп у центрі Мангейма і спричинив загибель двох людей.