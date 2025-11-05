У Франції водій в’їхав у пішохідну зону: 10 постраждалих
На острові Олерон біля атлантичного узбережжя Франції водій спрямував автомобіль на пішоходів та велосипедистів, внаслідок чого 10 осіб постраждали.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Інцидент стався вранці 5 листопада на острові Олерон, що розташований біля атлантичного узбережжя країни між Бордо і Нантом.
Водій легкового авто, як вважають, умисно спрямував транспортний засіб на пішоходів та велосипедистів. Внаслідок наїзду постраждали 10 людей, з них частина мають загрозливі для життя травми.
Чоловіка, що скоїв наїзд, затримали. Інші обставини подій наразі невідомі.
Подібний інцидент у Франції стався також наприкінці серпня.
У Німеччині нещодавно почався судовий процес над водієм, який у березні 2025 року в’їхав у натовп у центрі Мангейма і спричинив загибель двох людей.