У Франції водій в’їхав у пішохідну зону: 10 постраждалих

На острові Олерон біля атлантичного узбережжя Франції водій спрямував автомобіль на пішоходів та велосипедистів, внаслідок чого 10 осіб постраждали.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці 5 листопада на острові Олерон, що розташований біля атлантичного узбережжя країни між Бордо і Нантом.

Водій легкового авто, як вважають, умисно спрямував транспортний засіб на пішоходів та велосипедистів. Внаслідок наїзду постраждали 10 людей, з них частина мають загрозливі для життя травми.

Чоловіка, що скоїв наїзд, затримали. Інші обставини подій наразі невідомі.

Подібний інцидент у Франції стався також наприкінці серпня.

У Німеччині нещодавно почався судовий процес над водієм, який у березні 2025 року в’їхав у натовп у центрі Мангейма і спричинив загибель двох людей.