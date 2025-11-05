Ukraine 1st Прогресивний захід
У Франції водій в’їхав у пішохідну зону: 10 постраждалих

Новини — Середа, 5 листопада 2025, 12:43 — Марія Ємець

На острові Олерон біля атлантичного узбережжя Франції водій спрямував автомобіль на пішоходів та велосипедистів, внаслідок чого 10 осіб постраждали. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався вранці 5 листопада на острові Олерон, що розташований біля атлантичного узбережжя країни між Бордо і Нантом. 

Водій легкового авто, як вважають, умисно спрямував транспортний засіб на пішоходів та велосипедистів. Внаслідок наїзду постраждали 10 людей, з них частина мають загрозливі для життя травми. 

Чоловіка, що скоїв наїзд, затримали. Інші обставини подій наразі невідомі.

Подібний інцидент у Франції стався також наприкінці серпня. 

У Німеччині нещодавно почався судовий процес над водієм, який у березні 2025 року в’їхав у натовп у центрі Мангейма і спричинив загибель двох людей. 

